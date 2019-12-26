"آفاد" التركية تنشر مقطعا مسجلا يظهر معاناة المدنيين في إدلب السورية

أنقرة/ محمد بوزتبه/ الخليج 365

نشرت هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، مقطعًا مسجلًا يظهر الظروف الصعبة للمدنيين، الفارين من هجمات قوات النظام في إدلب السورية.

ونشرت "آفاد"، الأربعاء، المقطع المسجل عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر"، تحت عنوان "نواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفارين من هجمات قوات النظام في إدلب".

وأظهر المقطع المسجل معاناة المدنيين السوريين الفارين من هجمات نظام الأسد على إدلب، والجهود التي تبذلها "آفاد"، لتزويدهم بالمساعدات الإنسانية.

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وتضمن المقطع المسجل، مشاهد أظهرت الجهود التي يبذلها متطوعو "آفاد" من أجل إقامة الخيام للنازحين السوريين، وعمليات توزيع الأغطية والطرود الغذائية.

وقتل أكثر من 1300 مدني جراء هجمات النظام السوري وروسيا على منطقة خفض التصعيد بإدلب، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.

كما أسفرت الهجمات عن نزوح أكثر من مليون مدني إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.