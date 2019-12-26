شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة مكة» تكشف حقيقة إزالة منزل مواطن دون وجه حق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت أمانة العاصمة المقدسة، على مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي ويدعى فيه أحد المواطنين أنه تم إزالة منزله بدون وجه حق، حيث أكدت أن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية.

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وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن المواطن لا يملك مستمسكات شرعية، وقد صدر عليه حكم شرعي من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالإزالة وهو عبارة عن تعدي على أرض حكومية.

وأضافت الأمانة أنه تمت الإزالة بناء على الحكم الصادر وحسب الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تشدد بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.