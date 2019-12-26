شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: للمحكمة حق رفض «طلب الخصوم» في عدة حالات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، نص المادة الثالثة والستون بعد المائة، من نظام الإجراءات الجزائية. وجاءت المادة كالآتي: “لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق، وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الخارجية»: للمحكمة حق رفض «طلب الخصوم» في عدة حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.