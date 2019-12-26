البحرين تدين الهجوم في بوركينا فاسو

اسماء السيد - أدانت مملكة البحرين اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا بإقليم سوم في بوركينا فاسو وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ورجال الأمن، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع بوركينا فاسو، مجددة موقفها الراسخ الذي يرفض العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
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