شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: بدء تنفيذ مشروعات فى حقل الدرة البحرى للغاز قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الأميرعبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودى، بحضور وزير النفط، ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت الدكتور خالد الفاضل شارة العد التنازلى للبدء باستئناف عمليات الإنتاج فى عمليات الخفجى المشتركة، وذلك خلال زيارته اليوم لمقر عمليات الخفجى المشتركة، ووصف الأمير عبدالعزيز بن سلمان التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقيتى تقسيم المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، بأنه توافق وليس اتفاقًا؛ لما يربط البلدين من روابط مشتركة تتعدى الثروات الطبيعية إلى الثروات البشرية، مبينًا أن استئناف إنتاج عمليات الخفجى المشتركة سيكون تدريجيًا، وسيصل بنهاية 2020 نحو 325 ألف برميل يوميا.



وأكد وزير الطاقة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن التوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وحرصه على إنها ملف المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة بالتوافق للخروج برؤية مستقبلية مستقرة ومستدامة، مبينا أن هذا التوافق لم يكن ليحدث لولا اهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وقال "لولا اهتمام وتدخل سمو ولى العهد، حيث كان طرفا أساسيا فى الوصول إلى نصوص سميت بنقاط الأسس التى تم التفاوض عليها مع الأخوة فى الكويت، فلولا هذا التأطير وهذه الأسس لما تمكنا من الوصول إلى هذه الاتفافية، ولذلك أنا مدين لمقام خادم الحرمين الشريفين لتمكينى فى أن استمر فى هذا الموضوع، وأشكر سمو ولى العهد على ثقته فى شخصى لإتمام هذا الملف، ولدعمه ومساندته ومتابعته حتى خرجنا بهذه النتيجة المشرفة للجميع".

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وأضاف أن تنفيذ مشاريع فى حقل الدرة للغاز سيكون قريبا، مشيراً إلى أن هناك شركات لديها القدرة على البدء بهذه المشاريع، مبينًا أن المنطقة واعدة وتحتوى على كميات غاز كبيرة.



وشدد على متانة العلاقات السعودية الكويتية حيث ترتكز على أواصر القرابة والدم والمصير المشترك، وأنها أفضل نموذج يمكن الامتثال به فى العلاقات بين الدول.



من جهته، قال وزير النفط الكويتى إن الكويت ملتزمة بالقرارات الدولية فى خفض الإنتاج، مضيفاً أن كميات الإنتاج المشتركة بين السعودية والكويت لا تتعارض مع قرارات اتفاق "أوبك +" فى شأن خفض الإنتاج.



بدوره أكد الرئيس التنفيذى لأرامكو السعودية أمين الناصر، أن اتفاق البلدين يمهد الطريق لاستئناف إنتاج النفط فى المنطقة المقسومة بين البلدين، مبينًا أن الجانبين سيعملان على ضمان استئناف الإنتاج فى أقرب فرصة.