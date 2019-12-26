شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفرقه على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت مدينة جازان بالسعودية للصناعات الأساسية والتحويلية و محافظة صبيا وقرى شهدة والحوامظة والقصادية الأولى والقصادية والبقاشة وعددًا من القرى التابعة للمحافظة ويشهد طقس الخليج حالة من عدم الاستقرار خلال الموسم الشتوى كما ستشهد العديد من دول الخليج ظاهرة كسوف الشمس غدا الخميس.

ويحدث الكسوف الحلقى الشمسى عندما يكون القمر الجديد بعيدا جدا عن الأرض، بحيث لا يغطي الشمس بالكامل، وهذا يعني أن حلقة من الضوء ستظهر حول القمر المظلم، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصف هذه الظاهرة باسم "حلقة النار"، وسيكون الحدث مرئيا في كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والهند وسريلانكا وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وجزر ماريانا الشمالية وغوام، غرب أستراليا وشرق إفريقيا وأوروبا الشرقية.

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