شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى حوثيون بنيران قوات الجيش اليمنى فى الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش اليمنى، فى مديريتى المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف.

وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن عناصر من مليشيا الحوثى حاولت التسلل باتجاه مواقع فى جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى فى صفوفها.

وفى مديرية المصلوب، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية في وادي "شواق"، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.

Advertisements

إضافة إلى ذلك، قُتل وجُرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية في انفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق، بمنطقة "لزرقة"، في مديرية المصلوب.

كانت قوات الجيش الوطنى اليمنى، أسقطت، اليوم، طائرتين مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة أبين جنوبي اليمن حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الطائرتين كانتا تحلقان في سماء منطقة دثينة في مديرية الوضيع بالمحافظة.

وتبيّن بعد فحص حطام الطائرتين أنهما كانتا تحملان كمياتٍ كبيرةً من المتفجرات.