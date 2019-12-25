شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع كسوف الشمس.. جهات حكومية تعلن تأخير دوام منسوبيها الخميس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت العديد من الجهات الحكومية تأخير دوام منسوبيها غدا الخميس بالتزامن مع كسوف الشمس وذلك حفاظا على الموظفين من أضرار الكسوف.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخدمة المدنية، أنه سيتم السماح لموظفيها اختياريًا تأخير بداية دوام يوم غد الخميس إلى التاسعة صباحاً؛ لتزامن بداية وقت الدوام اليوم مع كسوف الشمس.

كما أعلنت وزارة النقل في وقت سابق، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” عن تأخير الدوام؛ قائلة: “حرصًا على سلامة منسوبيّ وزارة النقل، ونظرًا لتزامن كسوف الشمس مع أوقات خروجهم من المنازل؛ وزير النقل يوجه بتأخير بدء الدوام ليوم غدٍ الخميس إلى الساعة 9 صباحًا”.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ ؛ قد وجه أمس بتأخير اختبارات الطلاب والطالبات في جميع مدارس المملكة يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحًا؛ بسبب ظاهرة كسوف الشمس.

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وقررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأخير بداية دوام موظفيها يوم غد الخميس إلى الساعة 9 صباحاً؛ لتمكينهم من صلاة الكسوف، وحرصاً على سلامتهم.

وقالت: نظراً لما تشهده المملكة من كسوف للشمس غداً الخميس، وحرصاً على سلامة منسوبي الرئاسة العامة، ولتمكينهم من أداء صلاة الكسوف، فقد وجّه الرئيس العام بتأجيل بدء دوام يوم غدٍ الخميس إلى الساعة التاسعة صباحاً.

فيما وجه أمير المدينة المنورةبتأخير بدء دوام موظفي الإمارة والمحافظات والقطاعات والمراكز التابعة للإمارة يوم غدٍ الخميس إلى 9 صباحاً

وأصدرتوزارة الشؤون البلدية والقرويةوإمارة مكةووزارة الاعلام توجيهات مشابهةبتأخير بدء دوام موظفيها.

كما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تأخير الدوام ليوم غد الخميس ليبدأ من الساعة ٩ صباحا حتى الساعة ٤ عصرا.