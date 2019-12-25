شكرا لقرائتكم خبر عن حادث غريب.. «بقرة» تسقط على مدرسة طالبات في جازان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في واقعة غريبة وغير متوقعة، فوجئ مسؤولو وطالبات مدرسة بنات في “جبال الحشر” بمحافظة الداير بـ “بقرة” تسقط من أعلى إلى فناء المدرسة، دون إصابات.

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ووثقت مجموعة من الصور، البقرةَ وقد تمددت على الأرض، وتبين أنها كانت تسير على الطريق المجاور للمدرسة التي تقع في مكان منخفض، ويتساوى سقف الدور الأرضي للمدرسة “شينكو” مع مستوى الشارع، ثم انحرفت البقرة عن الطريق، وسقطت على السقف.