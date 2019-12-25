شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري»: بعض المدن لا تشاهد كسوف الشمس غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الفلكي عبدالله محمد الخضيري، اليوم الأربعاء، أن نسب الكسوف ومدته تتفاوت في مدن المملكة الذي تتصدره الأحساء بـ83 دقيقة ثم الرياض بـ71دقيقة، ثم نجران بـ69 دقيقة ثم سدير بـ64 دقيقة ثم المجمعة بـ63 دقيقة ثم حفرالباطن بـ61 دقيقة ثم أبها بـ59 دقيقة”.

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وأضاف أن ذلك يتيح للناس مشاهدة الكسوف وإقامة صلاة الكسوف بينما المدن التي يقل فيها عن نصف ساعة لا يشاهدونه ولا يصلون.

وتابع الخضيري أن المدن التي قد لا يشاهد فيها إلا بالخروج عن وسط المدينة مثل حقل بـ 8دقائق وتبوك بـ 17 دقيقة ثم سكاكا بـ 30 دقيقة وعرعر بـ 33 دقيقة وهذه المدد قصيرة قد لا يلحظها المشاهد، وبالتالي لا تقام صلاة الكسوف لعدم رؤيته لضآلة الجزأ المنكسف والمصادف لنهايته.

في سياق متصل حذر “الخضيري” من خطورة النظر إلى السماء وقت الكسوف، لما لذلك خطورة على قرنية العين.