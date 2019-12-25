شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب عيون» يحذر: النظر للشمس وقت الكسوف يسبب «العمى الدائم» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور سعيد الودعاني، أخصائي طب العيون، من خطورة النظر للشمس أثناء الكسوف بسبب خطورة ذلك على حاسة الإبصار.

وقال، الودعاني في مقطع فيديو: “لا يوجد أي مكان باستطاعته علاج الشخص المصاب بحروق في القرنية بسبب مشاهدة الشمس أثناء الكسوف، وعلى الآباء الحرص على أبنائهم”.

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وأضاف “غدا كسوف للشمس وهي آية من آيات الله وتعتبر الشمس نعمة من نعم الله هي مهمة لصحة الانسان، لكن النظر للشمس وقت الكسوف يسبب العمى الدائم لا قدر الله، وذلك لأنه يسبب حرق وتلف في مركز الإبصار”.

وشدد على الدكتور الودعاني على أولياء الأمور تنبيه الأبناء بعدم النظر للشمس أثناء الكسوف، مضيفا أن لبس النظارة الشمسية لا يغني.

ويشهد العالم أجمع ودول الخليج العربي بشكل خاص وبالأخص المملكة، ظاهرة فلكية نادرة، مع إشراقة يوم غد الخميس، تتمثل في كسوف شمسي تاريخي من النوع الحلقي، الذي يندر تكراره بشكل دائم على أي منطقة؛ حيث يقع القمر أمام الشمس، ويكون قطره الظاهري أصغر من قُطر الشمس الظاهري بقليل؛ فيحجب الشمس ويبقى منها قطعة محيطة بالقمر على شكل حلقة مضيئة؛ ولذلك يسمى بالكسوف الحلقي.