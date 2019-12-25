هذا الموضوع توقعات تشير إلى أن Concept One هو هاتف وان بلس الأول بتصميم قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
حددت شركة وان بلس شهر يناير لإطلاق حدث جديد خلال فعاليات مؤتمر CES، وفي تفاصيل جديدة حول هذا الحدث أشارت بعض التوقعات إلى أن وان بلس تستعد للكشف عن إصدارها الأول من الهواتف المميزة بتصميم قابل للطي.
تتجه الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإطلاق إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي، إلا أن شركة وان بلس تأخرت هذا العام عن إطلاق إصدارها الخاص.
أشار Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس مؤخراً إلى أن الشركة سيكون لديها حدث خاص مع إعلان مميز خلال شهر يناير، ومن ثم أطلق إعلان تشويقي لهذا الحدث بعنوان Concept One.
ولقد أشارت التوقعات الأولى إلى أن شركة وان بس ستقدم هاتف OnePlus 8 Lite خلال فعاليات المؤتمر، إلا أن تقرير جديد جاء عبر The Korea Herald أشار إلى أن وان بلس تستعد لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي خلال هذا الحدث.
يذكر أن شركة وان بلس أشتهرت بإصداراتها من الهواتف الذكية التي تجمع بين أعلى جودة ومستوى التسعير الجيد، لذا من المتوقع أن يأتي هاتفها القابل للطي أيضاً بمستوى تسعير جيد للمستخدمين.
المصدر
هذا الموضوع توقعات تشير إلى أن Concept One هو هاتف وان بلس الأول بتصميم قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات تشير إلى أن Concept One هو هاتف وان بلس الأول بتصميم قابل للطي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.