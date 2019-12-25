دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع توقعات تشير إلى أن Concept One هو هاتف وان بلس الأول بتصميم قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة وان بلس شهر يناير لإطلاق حدث جديد خلال فعاليات مؤتمر CES، وفي تفاصيل جديدة حول هذا الحدث أشارت بعض التوقعات إلى أن وان بلس تستعد للكشف عن إصدارها الأول من الهواتف المميزة بتصميم قابل للطي.

تتجه الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإطلاق إصدارها الخاص من الهواتف القابلة للطي، إلا أن شركة وان بلس تأخرت هذا العام عن إطلاق إصدارها الخاص.

أشار Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس مؤخراً إلى أن الشركة سيكون لديها حدث خاص مع إعلان مميز خلال شهر يناير، ومن ثم أطلق إعلان تشويقي لهذا الحدث بعنوان Concept One.

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ولقد أشارت التوقعات الأولى إلى أن شركة وان بس ستقدم هاتف OnePlus 8 Lite خلال فعاليات المؤتمر، إلا أن تقرير جديد جاء عبر The Korea Herald أشار إلى أن وان بلس تستعد لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي خلال هذا الحدث.

يذكر أن شركة وان بلس أشتهرت بإصداراتها من الهواتف الذكية التي تجمع بين أعلى جودة ومستوى التسعير الجيد، لذا من المتوقع أن يأتي هاتفها القابل للطي أيضاً بمستوى تسعير جيد للمستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع توقعات تشير إلى أن Concept One هو هاتف وان بلس الأول بتصميم قابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.