دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy M31 قريباً بمعالج Exynos 9611 ظهر على التقنية بلا حدود.

ظهر هاتف Galaxy M31 في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً بمعالج Exynos 9611، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم كاميرة خلفية ثلاثية.

قدمت شركة سامسونج هذا العام كلاً من هاتفي Galaxy M30، وGalaxy M30s خلال شهر فبراير وسبتمبر، ومن جديد رصد إصدار جديد للشركة بعنوان Galaxy M31 في Geekbench.

وقد ظهر هاتف Galaxy M31 في قاعدة بيانات Geekbench برقم SM-M315F، حيث حقق الهاتف 348 نقطة في إختبارات الأنوية الآحادية، أو 1214 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

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من جانب أخر يظهر هاتف Galaxy M31 في قاعدة بيانات Geekbench بنظام تشغيل Android 10، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يدعم رقاقة معالج Exynos 9611 على عكس ما جاء من تسريبات سابقة حول الهاتف، حيث أشير إلى أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 665.

كما تشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy M31 يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم هاتف Galaxy M31 قريباً بمعالج Exynos 9611 ظهر على التقنية بلا حدود.