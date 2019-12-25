شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة المتفجرات بالعراق تفكك أكثر من 1500 عبوة ناسفة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات العراقية اليوم عن تفكيكها 1425 عبوة ناسفة و14 عجلة مفخخة و39 حزاماً ناسفاً خلال العام 2019 حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأفادت في بيان صحفي تضمن حصيلة نشاطاتها خلال العام المذكور في عموم العراق، بأنها فككت أيضاً 50 عبوة لاصقة، وأربعة منازل مفخخة، و4280 قطعة ذخيرة.

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