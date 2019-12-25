شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يعلن مقتل 15 مسلحا من الحوثيين فى صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية، عن مقتل 15 مسلحا من جماعة الحوثيين، بغارات لطيران التحالف العربي على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أن "طيران التحالف استهدف بغارات تجمعات للحوثيين في مديرية كتاف شرقي صعدة، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصرهم، وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير عجلات تابعة لهم".

من جهته، أعلن الجيش قصف مواقع الحوثيين في المديرية ذاتها، مشيرا إلى تكبيدهم خسائر في الأرواح والمعدات، من جهتها أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، بأن "طيران التحالف نفذ غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف شرق صعدة، كما نفذ الجيش السعودي قصفا صاروخيا ومدفعيا على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الواقعة على الشريط الحدودى غربى المحافظة".

وذكرت مصادر طبية بصنعاء اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة قتلى قصف التحالف العربي على سوق شعبية في منطقة منبه الحدودية باليمن إلى 17 مدنيا.

نزحت عشرات الأسر من قرى مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة غربي اليمن؛ جراء القصف العنيف والمستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية رغم الهدنة الأممية ، وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة - وفقا لقناة العربية الإخبارية - إن ميليشيات الحوثي أمطرت الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمنا.