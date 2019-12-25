ولى العهد السعودى يبحث هاتفيا مع وزير الدفاع اليابانى التعاون الثنائى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعراضا خلال الاتصال أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت الماضى ، مع رئيس وزراء باكستان عمران خان ، وبحثا خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، وذلك في اجتماع بينهما في العاصمة السعودية الرياض.

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وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومساعد بن محمد العيبان وزير الدولة، وخالد الحميدان رئيس المخابرات العامة، ونواف المالكي سفير السعودية لدى باكستان.

كما حضره من الجانب الباكستاني سهيل محمود وكيل وزارة الخارجية، ورجاء علي إعجاز سفير باكستان لدى المملكة، وعدد من المسؤولين.