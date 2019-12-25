شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: قصف للقوات التركية على مواقع قسد فى محيط عين عيسى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام القوات التركية بقصف صاروخي مكثف استهدف أماكن مواقع قسد في محيط عين عيسي في سوريا دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة ردا على إطلاق قوات سوريا الديمقراطية صاروخ على موقعاً للقوات التركية في محور عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

ورصد المرصد السوري في 18 من الشهر الجاري، عمليات مكثفة على محاور واقعة بريف الرقة الشمالي، بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، حيث تتم الاستهدافات بالرشاشات الثقيلة وعشرات القذائف الصاروخية، وتتركز على محور شركراك ومحاور أخرى غرب عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

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ويوضح فيديو نشره المرصد السورى الدخان المتصاعد نتيجة قصف صاروخي نفذته القوات التركية على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية بمحور عين عيسى في ريف الرقة الشمالي

يذكر أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم تم رصد انفجارات عدة ضربات ضربت مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريفى حلب الشمالي والشمالي الشرقي، حيث انفجرت دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس شمال شرق حلب، ما أدى لسقوط 5 جرحى على الأقل، كما انفجرت دارجة نارية مفخخة في مدينة الباب بالريف ذاته، دون معلومات عن خسائر بشرية، بالإضافة لانفجار آخر ضرب مدينة اعزاز شمال حلب، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بمحيط المدينة.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان ذكر أمس إن طائرات روسية استهدفت مدرسة تأوى نازحين بقرية جوباس بأطراف سراقب شرق إدلب؛ ما أسفر عن سقوط 8 قتلى.

ورصد المرصد السورى تواصل عمليات القصف المكثف عند محاور تلمنس والبرسة ومعرشمارين ومعرشمشة ومعرشورين.