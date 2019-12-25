مسيحيو رأس العين السورية يحيون عيد الميلاد

الحسكة، رأس العين/ عمر كوباران/ الخليج 365

أحيا المسيحيون في مدينة رأس العين السورية "عيد الميلاد" لأول مرة بعد تطهير المدينة من الإرهاب ضمن عملية "نبع السلام".

واجتمع المسيحيون لإحياء العيد في كنيسة السريان الأرثوذكس وسط رأس العين حيث قاموا بتزيينها بأشجار عيد الميلاد.

ورصدت عدسة الخليج 365 المواطنين السريان والأرمن وهم يجرون طقوس عبادتهم عبر إشعال الشموع وإقامة الصلوات.

وأفاد المواطن زياد موسى لمراسل الخليج 365، أنهم أقاموا طقوس عيد ميلاد السيد المسيح اليوم في الكنيسة الأرثوذكسية، مؤكدا أنها تمت في أجواء من الأمان حيث مارسنا واجباتنا الدينية بدون أي عائق.

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وتوجه موسى بالشكر للجيش التركي والجيش السوري الوطني لإيلائهم الأهمية لأماكن العبادة المسيحية، كما شكر المسلمين في المدينة الذين هنؤوهم بالعيد.

من جانبها قالت المواطن أنام موسى، لقد أقمنا الدعوات سوية في هذا اليوم العظيم، مشيرةً أنهم يمارسون طقوسهم بحرية كاملة.

وأضاف " أدعوا المواطنين الذين شعروا بضرورة الخروج من المدينة العودة إليها فرأس العين باتت آمنة و بإمكانهم العيش فيها بأمان".

يشار إلى أن منظمة ي ب ك بي كا كا الإرهابية كانت قد حولت كنائس المدينة إلى مستودعات أسلحة وحفرت تحتها الأنفاق.

وحرر الجيشان التركي والوطني السوري مدينة رأس العين في 12 تسرين الأول/ أكتوبر ضمن عملية نبع السلام.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.