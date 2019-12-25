ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لإخراج حاوية سجائر من أحد الموانئ

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال من أجل إخراج حاوية سجائر.
وتفصيلاً، أوضحت الجمارك أنه بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة.
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