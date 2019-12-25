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ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لأحد موظفي الجمارك

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محمد النحاس 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لأحد موظفي الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

جدة -  

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الجمارك ، اليوم الأربعاء، عن ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ.

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وقالت الجمارك، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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