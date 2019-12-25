شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عصابة قدمت رشوة مليون ريال لأحد موظفي الجمارك والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ.

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وقالت الجمارك، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بعد التنسيق مع الجهة المختصة، تم ضبط عصابة قدمت مبلغ مليون ريال رشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية من أحد الموانئ تحتوي على سجائر، وبجرد محتويات الحاوية تبين أن فيها عشرة ملايين سيجارة”.