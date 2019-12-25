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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من «المرور» لقائدي المركبات أثناء كسوف الشمس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت المديرية العامة للمرور نصائح مهمة لقائدي المركبات، حيث أكدت على أهمية المحافظة على تركيزهم في القيادة أثناء كسوف الشمس والابتعاد عن النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر وأخذ الاحتياطات اللازمة.
وحذر أطباء من النظر إلى الشمس منذ بداية الكسوف حتى نهايته حتى باستخدام النظارة الشمسية أو عبر كاميرا الجوال لأنها لن تحمي العين من أضرار تلك الظاهرة.
يُذكر أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.
وتشهد المملكة كسوفاً حلقياً للشمس صباح غدٍ الخميس من الساعة 5.30 فجراً حتى الساعة 4.45 صباحاً.
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