شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. العاهل الأردنى يترجل من سيارته ويشترى فاكهة من بائع جوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مقطع فيديو نشر على وسائل الإعلام، العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، وهو يصافح المارة وباعة الخضار والفواكه فى مدينة إربد الأردنية، فى طريق عودته من هناك إلى عمان، جاء ذلك خلال جولة العاهل الأردنى أمس الثلاثاء فى المدينة، حيث هنأ سيدة مسيحية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وحضر جلسة توعوية عن البرنامج الوطنى للتشغيل الذاتى "انهض"، فى جامعة اليرموك، وأشار مصدر مقرب، إلى أن الملك عبد الله الثانى نزل إلى أحد شوارع المدينة وقام بشراء الخضار والفواكه من بائع بسطة فى سوق أربد.

يذكر أن، استقبل الملك عبد الله الثانى، ملك الأردن، رؤساء الكنائس فى الأردن والقدس، وقيادات الكنيسة فى الأردن، وشخصيات من هيئات إسلامية بمناسبة الأعياد.

ونشر الديوان الملكى الهاشمى، عبر حسابه بتويتر، صور من اللقاء، وعلق :"جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل رؤساء الكنائس في الأردن و القدس وشخصيات مسيحية أردنية وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية بمناسبة الأعياد المجيدة".