رئيس الوزراء البحرينى يتلقى رسالة من الرئيس الفلبينى تتعلق بتعزيز العلاقات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، رسالة من الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتي، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات. وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أنه تسلم الرسالة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار رئيس الوزراء البحرينى خلال لقائه اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفلبيني روبيرت اريك، ووكيل وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية سارة لو أريولا. وأضافت الوكالة أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات كافة ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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