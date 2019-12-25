شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابى فى بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الإمارات بشدة الحادث الإرهابى الذى وقع شمال بوركينا فاسو ، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء ومن قوات الأمن ، وجُرح فيه آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

Advertisements

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كانت السلطات في بوركينا فاسو، قالت إن هجوما شنه مسلحون في شمال البلاد اليوم الثلاثاء أدى إلى مقتل 35 مدنيا وسبعة أفراد من قوات الأمن التي تمكنت في نهاية الأمر من صد المهاجمين وقتل 80 منهم.

وقال الجيش في بيان إن عددا كبيرا من المسلحين شنوا هجوما في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا.