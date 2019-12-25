شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفل وإصابة آخر جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثى باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى طفل مصرعه وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، وقالت مصادر محلية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، "إن الطفل /مبارك محمد غرزه، البالغ من العمر 10 سنوات قُتل، فيما أصيب، زبن الله مبارك غرزه، 8 سنوات، جراء انفجار لغم أرضي، أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف".

وتعد محافظة الجوف من بين أكثر المحافظات انتشاراً للألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كان عدد من عناصر مليشيا الحوثى، لقوا مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران أبطال الجيش اليمنى، فى مديريتى المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف.

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وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن عناصر من مليشيا الحوثى حاولت التسلل باتجاه مواقع فى جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى فى صفوفها.

وفى مديرية المصلوب، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية في وادي "شواق"، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، قُتل وجُرح عدد من عناصر المليشيا الحوثية في انفجار عبوة ناسفة كانت قد زرعتها في وقت سابق، بمنطقة "لزرقة"، في مديرية المصلوب.