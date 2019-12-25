شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتسلم طائرة جديدة من طراز بوينج "B787-10" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت الطائرة البوينج "B787-10" ، "دريملاينر" مطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة اليوم، قادمة من مطار شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وتُعد الطائرة الجديدة النسخة الأحدث من طائرة الأحلام ثالث الطائرات وصولاً من ذات الطراز، من مجموع 8 طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول الناقل الوطنى، وتأتى هذه الطائرة، ضمن صفقة مع شركة بوينج الأمريكية اشتملت على 15 طائرة من طراز (B777-300) الحديثة، جرى إستلامها بالكامل، فى إطار أكبر برنامج فى تاريخ مؤسسة الخطوط العربية السعودية، لتحديث وتنمية الأسطول، الذى يجرى تنفيذه ضمن برنامج شامل للتحول.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، وتتميز طائرة (B787-10)، بخصائص حديثة فى توفير الوقود بنسبة 25% مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن، ويتميز تصميمها الداخلى فى رحابة مقصورتها التى تحوى 333 مقعداً لدرجة الضيافة و 24 مقعدا لدرجة الأعمال، جرى تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات التى تجعل السفر على متنها سهلاً وممتعاً، وتمت جدولة الطائرة الجديدة لخدمة العديد من القطاعات فى قارات أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى جانب تشغيلها لعدد من القطاعات الداخلية.

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وكانت الطائرة، قد غادرت مطار شارلستون أمس الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، فى رحلتها الأولى والخاصة بالرقم (SV9017) بقيادة طاقم من طيارى "السعودية" ضمّ القائدين خالد بخارى ونايف الحارثى، والمساعدين عبدالله القرنى ومحمد سلامة، إلى جانب فريق المهندسين الذى تولى عملية الاستلام وتجربة الطائرة، برئاسة المهندس معن فريد مندر، واستغرقت الرحلة (12) ساعة لتصل صباح اليوم إلى جدة.