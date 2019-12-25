شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديه تدين الهجوم الذى استهدف موقعاً عسكرياً شمال بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم الذى استهدف موقعًا عسكرياً فى إقليم (سوم) بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الوزارة قدمت العزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كانت السلطات في بوركينا فاسو، قالت إن هجوما شنه مسلحون في شمال البلاد اليوم الثلاثاء أدى إلى مقتل 35 مدنيا وسبعة أفراد من قوات الأمن التي تمكنت في نهاية الأمر من صد المهاجمين وقتل 80 منهم.

وقال الجيش في بيان إن عددا كبيرا من المسلحين شنوا هجوما في آن واحد على وحدة عسكرية ومدنيين قرب بلدة أربيندا.