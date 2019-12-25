شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام العراق تزين شجرة الميلاد فى ساحة الشهداء ببغداد ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش كل دول العالم الشرقى والغربى أجواء الاحتفال بمناسبة حلول عيد الميلاد وكان الاحتفال فى العراق له بريق مختلف هذا العام بطعم الثورة والتعبير عن استمرار انتفاضة الشعب العراقى ضد النفوذ الإيرانى، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لقيام مجموعة من المتظاهرين فى ساحة التحرير بتزيين شجرة الكريسماس بالأعلام العراقية كما قاموا من قبل بنشر صور شهداء الانتفاضة التى انتقلت منذ نوفمبر الماضى.

وفى ذات السياق، واصل المحتجون العراقيون، اليوم الأربعاء، التظاهر فى بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، رغم إقرار قانون الانتخابات الجديد، وذكر ناشطون فى تصريحات صحفية، أن الاحتجاجات تواصلت منذ مساء أمس الثلاثاء فى ساحة التحرير ببغداد، لمواصلة الضغط بهدف تحقيق بقية المطالب، من أبرزها تكليف شخصية مستقلة برئاسة الحكومة الجديدة خلفا لحكومة المستقيل عادل عبدالمهدى.

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ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد المحتجون على وجوب إقرار قانون الانتخابات الجديد، الذى يفترض أن ينهى هيمنة الأحزاب الكبيرة، عبر نظام التصويت الفردى ضمن دوائر انتخابية متعددة فى المحافظة الواحدة.

وكان مصدر أمنى عراقى، أفاد اليوم الأربعاء، أن محتجين أقدموا على حرق مقار أحزاب سياسية فى محافظة الديوانية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية، وقال المصدر الأمنى، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن فرق الدفاع المدنى فى المحافظة تمكنت من السيطرة على النيران في هذه المقار واخمادها.

وقد سادت حالة من الغضب فى الديوانية، فور إعلان نبأ وفاة الناشط العراقى ثائر الطيب متأثرا بجروح أصيب بها إثر محاولة اغتيال تعرض فى شهر ديسمبر الماضى، كما دعت تنسيقيات الحراك الشعبى فى العراق إلى قطع الطرق الرئيسية فى بغداد، ردا على وفاة الناشط.