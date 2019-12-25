شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات تبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع سفيرالإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، العاهل السعودى، وخادم الحرمين الشريفين،قال أن المملكة العربية السعودية، ماضية وعازمة على الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية، واستكمال تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء بقصر اليمامة، بالعاصمة السعودية الرياض.

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ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية لدى القاهرة، عبر تويتر، تصريح العاهل السعودى اليوم الأربعاء، وعلقت:" خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: عازمون على الاستمرار فى الإصلاحات الاقتصادية واستكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وجدد الملك سلمان خلال الاجتماع التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل فى تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية، ونوّه مجلس الوزراء بما أكده ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدمًا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم، فى تنويع القاعدة الإنتاجية فى الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وبما يتيح فرصًا أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، وما حققته مرحلة التحول الاقتصادى من تقدم وفقا لرؤية المملكة 2030، وأن الميزانية جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط الرامية لتحقيق الاستراتيجية فى ظل الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى، وفقا لما نشرته وكالات الأنباء.

وثمن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020