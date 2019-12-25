شكرا لقرائتكم خبر عن مطاردة بالرصاص الحي.. ضبط عصابة مسلحة ومخدرات في «جازان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية القبض على عصابة مسلحة ومجموعة من مخالفي نظام الإقامة، وضبطت كمية كبيرة من المهربات والشراب المسكر المعد من قبل مجهولي الهوية للبيع و الترويج تزامنًا مع فترة الاختبارات، وذلك ضمن الحملة الأمنية المشتركة بمحافظة الداير شرق منطقة جازان.

وبادرت العصابة بإطلاق النار على رجال الأمن لثنيهم عن مواصلة تمشيط المنطقة والوصول إلى أوكارهم، إلا أن الخطط المدروسة والموضوعة لمثل هذه الظروف ساهمت في نجاح رجال الأمن في السيطرة على الموقف، مما استدعى الرد بالمثل على مصادر النيران، والقبض على أفراد العصابة بأسلحتهم التي استخدموها في مهاجمة رجال الأمن.

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وبتمشيط المواقع الوعرة التي يشتبه باتخاذ المخالفين منها مواقع لهم يتحصنون بها، ألقت الفرق الأمنية القبض على مجموعة من المتسللين و أحبطت عمليات تهريب كمية من القات المخدر، وأفشلت الحملة الأمنية المشتركة عملية ترويج كمية من الشراب المسكر كان معدا في عبوات جاهزة للبيع و الترويج.

وأشرف محافظ الداير نايف بن لبدة، بحضور القيادات الأمنية على حملة أمنية واسعة استهدفت عصابة مسلحة امتهنت التهريب والترويج والسلب، وداهمت الفرق الأمنية المشكلة من دوريات محافظة الداير وشرطة الداير وقيادة الأفواج الأمنية والفصيل الحبلي بحرس الحدود، وكر العصابة في أحد الجبال الوعرة وشديدة الانحدار.