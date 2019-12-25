مصر تحذر المعتمرين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الكعبة المشرفة

أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة في مصر والمتحدث باسم بوابة العمرة المصرية أحمد إبراهيم، أنه يجب على المعتمرين التحقق من الشركات تفاديا لتعرضهم للنصب.

وقال إبراهيم تعليقا على عودة بعض المعتمرين من المطارات لعدم حصولهم على "باركود" البوابة الذي يسمح بأداء العمرة للعبور من المطارات، أن هذا الأمر ليس له وجود على الإطلاق، وجميع المعتمرين الذين سافروا لأداء العمرة حصلوا على "باركود" وسافروا عبر شركات السياحة.

وأشار إبراهيم إلى واقعة مؤسفة حدثت مؤخرا، حيث توجه حوالي 25 مواطنا للسفر ومعهم "باركود" حصلوا عليه من شركة سياحة تبين أنه مزور ولم يصدر من بوابة العمرة المصرية وهو ما اكتشفه رجال مصلحة الجوازات.

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وأضاف أنه تم على الفور التحقيق في الواقعة وتبين أن الشركة التي ارتكبت هذه الجريمة قد تم إلغاء ترخيصها العام الماضي وتم شطبها من شركات السياحة وسجلات الغرفة، إلا أنه تم استغلال اسمها للنصب على المواطنين.

وشدد المسؤول المصري على ضرورة تحري المواطنين عن الشركات والدخول على البوابة الجديدة للتأكد من الشركة التي سيسافر عن طريقها.