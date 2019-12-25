"طريقة جديدة" لدفع قيمة تذاكر مترو القاهرة

وأعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، البدء في اتخاذ التدابير الخاصة بتطبيق النظام الجديد الذى وجه وزير النقل كامل الوزير بالبدء في تطبيقه، الذي يعرف باسم "البطاقة الائتمانية لدفع قيمة التذكرة".
وذكرت الشركة في بيان، الأربعاء، أن النظام الجديد سيعمل بجانب البطاقة الذكية التي يتم شحنها آليا من خلال ماكينات "شضح"، إلى جانب تذكرة الرحلة الواحدة من خلال نوافذ صرف التذاكر بالمحطات.
وأوضحت أن هذا الإجراء "يأتي تسهيلا على مرتادي مترو الأنفاق، وتخفيفا للضغط على منافذ صرف التذاكر بمحطات المترو".
ويعد مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة، وسيلة المواصلات الأكثر أهمية في منطقة القاهرة الكبرى، التي تضم 3 محافظات ويعيش فيها ما يقترب من ربع سكان مصر.
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