مقتل مطلوبين في اشتباك أمني بالدمام







اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: قامت سلطات الأمن السعودية بعملية أمنية سريعة قتل فيها إرهابيان من المطلوبين أمنيا في حي العنود بـالدمام. ونقلت قناة الإخبارية السعودية مقطع فيديو وصور لآثار الاشتباك الأمني، فيما ذكر مراسها أن المطلوبين كانوا من الذين تمركزوا في منطقة العوامية. ودشن المغردون السعوديون هاشتاق #مقتل_مطلوبين ، تداولو خلاله صورا ومقاطع فيديو لواقعة الاشتباك. ومن المتوقع صدور بيان رسمي بالواقعة وتفاصيل العملية الأمنية.



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