دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن شاشة هاتف هواوي القادم P40 PRO ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم شاشة هاتف هواوي المرتقب P40 PRO الذي ينطلق رسمياً في شهر مارس من عام 2020.

تستعد شركة هواوي لعقد مؤتمرها القادم في شهر مارس، للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف P40، واليوم تستعرض التسريبات المصورة تصميم شاشة P40 PRO.

إستطاعت شركة هواوي وفقاً للصور المسربة التي نشرت اليوم أن تطور تصميم لشاشة هاتفها المرتقب P40 PRO مميزة بإطارات نحيفة جداً حتى في الجزء السفلي للشاشة.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف P40 سيضم شاشة OLED matrix، كما يضم معالج Kirin 990، ويتميز الهاتف بمستشعر للبصمة في الشاشة، أيضاً يضم الهاتف وحدة للكاميرة الخلفية بتصميم مستطيل مع مستشعرات متعددة.

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ومن المقرر أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh كحد أدنى، كما يتميز بنظام تشغيل Android 10 لكن مع غياب خدمات وتطبيقات جوجل، أيضاً ينطلق الهاتف دون مدخل 3.5مم للسماعات.

من جانب أخر يأتي هاتف P40 Pro بشاشة OLED منحنية، والتي تدعم معدل تحديث إطارات 120 Hz، مع إعدادات متطورة في الكاميرة الرئيسية، وقدرة أعلى في البطارية، وأيضاً تقنية شحن سريع بكفاءة أعلى.

ولقد أشار تقرير سابق إلى أن هاتف P40 يضم شاشة بحجم 6.1 إلى 6.2 إنش، مع تصميم مستطيل للكاميرة الخلفية التي تتميز بإعدادات رباعية، كما يتميز الهاتف بمنفذ USB C، ولقد أكد Yu Chengdong على صفحة هواوي في فرنسا، على أن سلسلة هواتف تنطلق رسمياً في مارس من عام 2020.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن شاشة هاتف هواوي القادم P40 PRO ظهر على التقنية بلا حدود.