العراق.. "داعش" يقتل 3 مدنيين في كركوك

العراق / سرهاد شاكر / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، أن عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، قتلوا 3 مدنيين في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد ساعات من اختطافهم.

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن عناصر من "داعش" اختطفوا مدنيين اثنين من قرية الجلوات جنوب غربي كركوك، ثم أقدموا على قتلهما بعد ساعات من اختطافهما، وتواصلوا مع ذويهما لتسلم جثتيهما.

وأضاف أنه بعد ذهاب أهل القرية لتسلم الجثتين، تعرضوا في طريقهم لكمين، واشتبكوا على إثره مع عناصر التنظيم، ما أسفر عن مقتل شخص آخر.

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وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.

لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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