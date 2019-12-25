مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات أمنية شرقي السعودية

الرياض / الخليج 365
قتل مساء الأربعاء، مسلحين اثنين في اشتباكات أمنية، شرقي السعودية.
وأفادت فضائية "الإخبارية" السعودية الرسمية، بوقوع "اشتباكات مع إرهابيين مطلوبين في حي العنود بالدمام (شرقي السعودية) أسفرت عن مقتل اثنين من الإرهابيين".
ونشرت الفضائية السعودية، مقطعًا مصورًا قصيرًا، يظهر اشتباكات أمنية وحالة كر وفر، قالت إنها كانت لـ "مطلوبين إرهابيين في الدمام قتل 2 منهم". دون تفاصيل أكثر.
ولم تصدر السلطات السعودية بيانا بشأن تلك العملية الأمنية حتى الساعة 15:40 ت.غ.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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