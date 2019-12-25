الرئيس أردوغان يغادر تونس

تونس/ الخليج 365

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تونس بعد انتهاء مباحثاته الرسمية، الأربعاء، عائدًا إلى بلاده.

وشارك في وداع الرئيس أردوغان، نظيره التونسي قيس سعيد، عند الساعة الخامسة والنصف مساء تقريبًا بتوقيت تركيا(14:30 تغ).

وكان برفقة أردوغان في الزيارة التي بدأها في وقت سابق اليوم كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.