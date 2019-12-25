مصرع 15 حوثيًا في غارات جوية على مواقعهم في صعدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، عن مصرع 15 من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، في غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وفي التفاصيل، استهدفت الغارات تجمعات للمليشيا في مديرية كتاف؛ حيث أسفرت عن مقتل 15 حوثيًا وجرح آخرين، وتدمير عربات تابعة لها.
وفي وقت سابق، كان الجيش اليمني قد أعلن عن مقتل القيادى الميدانى فى الحوثيين محمد القعود و4 من مرافقيه وإصابة اثنين آخرين، باستهداف المدفعية آلية تابعة للجماعة فى منطقة البحابح باتجاه الربيعى غرب مدينة تعز.
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