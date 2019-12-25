إيقاف حكم دولي مدى الحياة بسبب «جرائم كروية»

صحيفة الخليج الالكترونية

أوقف اتحاد كرة القدم في المغرب الحكم الدولي هشام التيازي مدى الحياة بعد ارتكابه “أخطاء جسيمة” خلال مباراة في الدوري المحلي،

ووضع الاتحاد حد لمسيرة التيازي، بعد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، وأثرت في نتيجة مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، السبت.

وكانت المباراة التي أقيمت في المرحلة العاشرة من الدوري المغربي، احتسب الحكم صاحب الـ44 عاما، 4 ركلات جزاء مشكوك في صحتها لصالح خريبكة.