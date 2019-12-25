- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أوقف اتحاد كرة القدم في المغرب الحكم الدولي هشام التيازي مدى الحياة بعد ارتكابه “أخطاء جسيمة” خلال مباراة في الدوري المحلي،
ووضع الاتحاد حد لمسيرة التيازي، بعد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها، وأثرت في نتيجة مباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد، السبت.
وكانت المباراة التي أقيمت في المرحلة العاشرة من الدوري المغربي، احتسب الحكم صاحب الـ44 عاما، 4 ركلات جزاء مشكوك في صحتها لصالح خريبكة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف حكم دولي مدى الحياة بسبب «جرائم كروية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.