- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
عرض نادي ريال مدريد عرض خدمات لاعب وسطه إيسكو على تشلسي، لإفساح الطريق أمام ضم كريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير.
ويأمل الفريق الملكي تعزيز صفوفه بالنجم الدنماركي خلال الشتاء، علما أن إريكسن خرج من حسابات النادي اللندني، بعدما أشارت تقارير صحفية عدة إلى رغبته في الرحيل عن توتنهام.
والموسم الجاري يعد الأخير في عقد إريكسن مع ناديه، وسيصبح بعدها حرا في الانتقال إلى أي وجهة، كما يمكنه الرحيل في يناير مجانا.
وارتبط اسم إريكسن بالانتقال إلى يوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا، فضلا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يعرض نجمه للبيع من أجل «كريستيان إريكسن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.