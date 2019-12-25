كهربا يخوض مرانه الأول مع الأهلي

صحيفة الخليج الالكترونية

خاض الوافد الجديد محمود عبد المنعم (كهربا) أول مران مع الأهلي متصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء تمهيدا لمشاركته مع الفريق الشهر المقبل.

وانضم كهربا (25 عاما) مهاجم الزمالك السابق إلى الأهلي في صفقة مجانية مثيرة للجدل خلال وقت سابق هذا الشهر بعد فسخ عقده مع ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

ويأتي انضمام كهربا للتدريبات في وقت مثالي لتعويض إصابة الجناح رمضان صبحي الذي سيغيب لعدة أسابيع. وقال موقع الأهلي على الانترنت إن كهربا، مهاجم منتخب مصر، انتظم في التدريبات الجماعية اليوم وسيخضع لبرنامج تأهيل تمهيدا للعب قريبا وعلى الأرجح ستكون انطلاقته في مباراة مصر للمقاصة الأسبوع المقبل مع بداية العام الجديد. ويتصدر الأهلي جدول الدوري بعد انطلاقة مثالية شهدت ثمانية انتصارات متتالية وسيستضيف بلاتينم في دوري أبطال افريقيا يوم السبت المقبل.

وبدأ كهربا مشواره في صفوف الناشئين بالأهلي قبل أن ينتقل إلى إنبي ويخوض عدة تجارب في سويسرا كما تألق بين صفوف الاتحاد السعودي والزمالك وشارك مع مصر في كأس العالم 2018.