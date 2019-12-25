شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تُعلن أسماء 1728 مرشحاً على وظائفها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أسماء 1728 مرشحاً ومرشحة لوظائف الأمن والسلامة والدعم الفني، بالمرتبة الثامنة والسادسة والخامسة والرابعة للرجال والنساء. Advertisements وطلبت الوزارة من المتقدمين والمتقدمات لهذه الوظائف الدخول على بوابة الوزارة (هنا الرابط) والاستعلام عن النتيجة. وذكرت الوزارة أنه تم إرسال رسائل لجميع المرشحين بإجراء الكشف الطبي وذلك عبر نظام جدارة التابع لوزارة الخدمة المدنية. ويأتي إحلال الكوادر البشرية المؤهلة من الجنسين ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها من محاكم وكتابات عدل.

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