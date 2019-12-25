شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتخصيص أراضى لمتضررين من إنشاء السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بإعادة تخصيص قطعتى الأرض مساحة 502,1 فدان تعادل 2109431م بمنطقة وادى الأمل وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "أ"، ومساحة 6000,5 فدان تعادل 25207342م بمنطقة لحور قندى وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرب "ب" يستزرع منها مساحة 300 فدان فقط، بناحية أسوان لصالح محافظة أسوان، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالى ووفقا للقواعد والقوانين المعول بها فى هذا الشآن.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارا، بإعادة تخصيص قطع الأراضى بمساحة 650,47 فدان تعادل 2732538 م، بمنطقة غرب أسوان وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "ج"، ومساحة 323,83 فدان تعادل 1360384 بمنطقة غرب سهيل وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرفق لها بالحرف "د"، ومساحة 78,05 فدان تعادل 327891 م بمنطقة أبو الريش القبلى وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف "ه"، بناحية محافظة أسوان لصالح محافظة أسوان لاستخدامها فى التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالى المنطقة وفقا للقواعد والقوانين المعول بها فى هذا الشآن.

ونشرت الجريدة الرسمية هذا القرار.

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وكان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب السابق، قال إن المستحقين للتعويضات من متضررى السد العالى، لهم الحق فى استلام شقق فى 12 محافظة داخل أو خارج أسوان.

وعن زيارته لأهل النوبة، قال وزير شئون مجلس النواب السابق: "عندما تزور أسوان تشعر بالبهجة من جمال الطبيعة والطيبة، وفضلت زيارة النوبة لاستمع للأهالى واتعرف على الطبيعة على انطباعاتهم، وأحد مواطن النوبة قال لى: أحمد الله أننى شاهدت اليوم الذى حصلت فيه على حقى، والأهالى هناك يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى على اهتمامه بهذا الملف".

وذكر المستشار عمر مروان، أن 7 وزارات عملت على هذا ملف "متضررى النوبة" لإعطاء الحق لأصحابه، موضحًا أن: "اللجنة المشكلة تأكدت من صلاحيات الأراضى للزراعة ومفتاح الشقق معانا وجاهزة تماما، ونحن أمام واقع عملى ورئيس يصدق فيما يقول ويفعل ما يعد به وأطالب الأهالى بنسيان أى تضرر سابق".