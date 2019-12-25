شكرا لقرائتكم خبر عن موقع سويدى يكشف: تركيا خططت لاستبعاد مصر من الأنشطة المشتركة مع الناتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وثائق عسكرية تركية نشرها موقع نودريك مونيتور، أن تركيا سعت على مدار سنوات لإقصاء مصر من الأنشطة العسكرية التى تأتى ضمن مشاركة دول المتوسط مع دول حلف الناتو، بما فى ذلك التدريبات والمناورات المشتركة.

وقال موقع نودريك مونيتو إن الوثائق التى تعود إلى عام 2015، كشفت أن تركيا اصرت على اتخاذ قرارات منفصلة من مجلس شمال الأطلسي ، بشأن كل تمرين يتم إجراؤه بواسطة حلف الناتو ضمن إطار عمل الإدارة من أجل الحد من المشاركة المصرية في هذه الانشطة.

وبحسب تقرير الموقع المنشور الأربعاء، عارضت الدول الأعضاء في الناتو ، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا واليونان، اقتراح تركيا وقالت إن مثل هذه المتطلبات ستقوض تعاون الناتو مع شركائه في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

Advertisements

كشفت الوثائق العسكرية أيضًا عن استراتيجية تركيا لعزل إسرائيل عن المناورات العسكرية لحلف الناتو حيث طلبت تركيا أن تكون المناورات العسكرية مفتوحة فقط للدول الشريكة في الناتو بعد موافقة لجنة الناتو العسكرية (MC) وقرار NAC والسماح لشركاء دول المتوسط بحضور التدريبات المشتركة كدول مراقبة.

ومنذ عام 1994، يضم مجلس شمال الأطلسي التابع للناتو 7 دول من خارج دول الحلف فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، هم ومصر والجزائر وإسرائيل والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس، وتم إنشاء الإطار لتطوير الحوار السياسي والتعاون العملي بين التحالف وشركائه في منطقة البحر المتوسط.

وبحسب "نودريك مونيتور"، حاول الدبلوماسيين الأتراك شن حملة ضد الدولة المصرية، وتمويل مسيرات فى بروكسل للترويج لأجندة جماعة الإخوان الإرهابية وأكاذيبها، وخلق صورة مغايرة للواقع عن حقيقة ثورة 30 يونيو وما شهدته مصر منذ 2013، واعدت بذلك مذكره رفعتها للحلف فى سبيل استبعاد مصر من الأنشطة المشتركة للحلف.