شكرا لقرائتكم خبر عن "جينيس" تحتفل بتسجيل رقم قياسى لرسم قناع توت عنخ آمون بالمتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر
وسوف تعرض، ولأول مرة مجتمعة في مكان واحد، آثار الملك توت عنخ امون، فى قاعتين بالمتحف مساحتهما 7200 متر مربع ،حيث يتعدى عددها 5000 قطعة، بالإضافة الي عرض التابوت الخارجي للملك توت، والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصري الكبير هذا العام، لتعرض ولأول مرة التوابيت الثلاثة الخاصة بالملك الشاب مجتمعة، حيث كان يعرض اثنان منهما في المتحف المصري بالتحرير، والثالث بمقبرته بالبر الغربي بالأقصر.
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