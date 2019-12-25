شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: مشكلتنا هى ثقافة الإدارة والاستمرارية فى متابعة المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشكلة القطاع الحكومى على مدار السنين الماضية هى ثقافة الإدارة والاستمرارية فى متابعة المشروعات، قائلا: "القضية قضية إدارة وثقافة تشكلت على مدى سنين طويلة.. بعد ما تعمل وتصرف تلاقى النتيجة إن القطاع الخاص عامل نصف اللى بتعمله وهو يكبر ويتضاعف واحنا حاجتنا بتتآكل سنة بعد أخرى ..القضية فى بلدنا والحكومة هى إدارة هذه المنشآت".

وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الفيوم اليوم الأربعاء:"لو جيت قلتلى إن ممكن أخلى نسبة للقطاع الخاص فى بعض المشروعات.. تعالوا خشوا واشتغلوا وتبقى المصلحة مشتركة للقطاع الخاص والدولة".

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وتساءل الرئيس: "51 مزرعة فى وزارة الزراعة خرجوا من الخدمة ليه؟، ولما نرفع كفاءتهم هيخرجوا من الخدمة تانى ولا لأ؟، بقول الكلام ده لأن مشكلتنا إن إحنا ندير..بعرض حاجتى قدام منى وقدامكوا والقضية لو كان المطلوب رفع كفاءة 51 مزرعة مستعدين نعمل كده وندبر الأموال المطلوبة.. لكن هل نستطيع متابعة 51 مزرعة، لو حصل يبقى هننجح".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي،قد جدد التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية، قائلا: "شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده اتحنا الفرصة لكل القطاعات"، مشيرا إلى أن كل المشروعات التى يتم افتتاحها متاحة للقطاع الخاص رغم بدء تشغيلها".