هذا الموضوع ASUS تطلق شاشة IPS للألعاب بمعدل تحديث 280HZ وسرعة فائقة في الإستجابة ظهر على التقنية بلا حدود.
أطلقت شركة Asus شاشة الألعاب الجديدة VG279QM e-sports التي تتميز بحجم 27 إنش، من فئة IPS، والتي تدعم معدل تحديث 280HZ مع سرعة إستجابة 1ms، وتنطلق بسعر 472 دولار.
أشتهرت شركة Asus بمنتجاتها التي تستهدف قطاع الألعاب من الشاشات، وأجهزة الحاسب المحمول والإكسسوارات والهواتف الذكية أيضاً، واليوم تقدم الشركة إصدار جديد من الشاشات المخصصة للألعاب.
تتميز شاشة الألعاب الجديدة من Asus بحجم 27 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، مع معدل تحديث 280Hz، وسرعة إستجابة 1ms GTG، حيث أكدت التقارير على أنها ثاني إصدارات Asus من شاشات الألعاب التي تدعم سرعة فائقة في الإستجابة.
كما تضم شاشة Asus VG279QM الجيل الجديد من لوحات الشاشة IPS، لدعم أعلى معدل تحديث في الشاشة 280Hz، وتنطلق الشاشة بتقنية ASUS ELMB SYNC التي تدعم وضوح أعلى في الصور.
أيضاً تتميز شاشة ASUS VG279QM بأعلى نطاق ديناميكي HDR، مع تقنية Asus لتحسين الظلال، كما تتوافق مع معايير HDR-10 و معايير VESA DisplayHDR 400، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة الآن في Jingdong Mall بسعر 472 دولار.
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هذا الموضوع ASUS تطلق شاشة IPS للألعاب بمعدل تحديث 280HZ وسرعة فائقة في الإستجابة ظهر على التقنية بلا حدود.
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