شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» تُلزم ملاك الأفران بتوفير الأكياس الورقية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألزمت أمانة المدينة ملاك الأفران بتوفير الأكياس الورقية المخصصة لتداول المواد الغذائية اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 1441/5/1هـ، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين بعد هذا التاريخ.

وكانت أمانة منطقة المدينة المنورة نشرت إنفوجرافيك، يوضح بعض الممارسات الخاطئة التي تزال تمارس في أفران التميس، ومنها استخدام الأكياس البلاستيكية، وقطع الكراتين المستعملة.

ونصحت الأمانة بضرورة استخدام الأكياس الورقية المخصصة لتداول المواد الغذائية، في محلات بيع التميس بدلاً عن الأكياس البلاستيكية وقطع الكراتين المستعملة، وذلك لخطورتها على المستهلكين.