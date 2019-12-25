شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة صادمة.. ولي أمر طالب يقتحم قاعات اختبارات ويعتدي على معلم بـ«طاولة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقتحم ولي أمر طالب قاعة الاختبارات داخل إحدى المدارس بمكة المكرمة، واعتدى على مُعلم بصورة مهينة مستخدما “طاولة”.

وأصيب المعلم بإصابات متفرقة، نُقل على أثرها إلى المستشفى، بعد أن اعتدى عليه ولي الأمر بواسطة إحدى طاولات الفصل.

وكشف المعلم تفاصيل الواقعة المؤسفة بقوله: “إنه أثناء تواجده داخل إحدى قاعات الاختبار وبعد مضي أكثر من نصف الزمن وخروج الغالبية العظمى من الطلاب، حضر طالب غير معروف لديه ووقف في باب القاعة، وبدأ بالتسبب في الإزعاج، والنظر للمعلم بازدراء وعندما حاول المعلم إبعاده لاذ بالفرار”.

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وبعد قليل أعاد أحد المعلمين الطالب الهارب، فأبقاه المعلم داخل القاعة، ليقتحم بعدها أحد الأشخاص القاعة، متلفظا على المعلم، والاعتداء عليه بدفعه من الكرسي، ثم يتناول إحدى الطاولات ويضربه بها، ليدخلا في اشتباك فضه عدد من المعلمين الذين شهدوا الواقعة.

ونُقل المعلم بواسطة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى، بينما تحفظت الجهات الأمنية على الشخص المعتدي الذي اتضح أنه ولي أمر الطالب المذكور، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد إدلائه بإفادته.

وأحيل الملف إلى النيابة العامة، فيما يصر المعلم على عدم التنازل عن حقه.