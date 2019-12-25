أردوغان يقول إنه بحث مع نظيره التونسي وقف إطلاق النار في ليبيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تونس العاصمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه بحث مع نظيره التونسي قيس سعيد خطوات محتملة وسبل التعاون من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان وصل إلى تونس في وقت سابق اليوم في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات مع سعيد. ولم تورد مزيدا من التفاصيل.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع سعيد إنه يعتقد أن تونس سيكون لها "إسهامات قيمة وبناءة" في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأضاف أن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق في أقرب وقت.